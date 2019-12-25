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Танец на руках закончился для нетрезвого петербуржца смертью
Сегодня, 21:56
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smirenny

Танец на руках закончился для нетрезвого петербуржца смертью

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Несчастный случай произошел в районе Свердловской набережной.

Как стало известно редакции Piter.TV от источника в правоохранительных органах, вечером в понедельник, 10 августа, в районе Свердловской набережной, 60-62, произошел несчастный случай.

Сообщается, что нетрезвый мужчина лет 45 решил станцевать на руках на перилах и, не удержав равновесие, сорвался вниз. Мужчина скончался до прибытия скорой помощи. С кем был петербуржец, пока неизвестно. Также неясно, что побудило его показать трюк, который закончился плачевно. 

Ранее мы писали, что житель Петербурга погнул винт своего катера о затопленный в заливе буй.

Фото: Piter.TV

Теги: несчастный случай, происшетсвие
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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