Танец на руках закончился для нетрезвого петербуржца смертью

Несчастный случай произошел в районе Свердловской набережной.

Как стало известно редакции Piter.TV от источника в правоохранительных органах, вечером в понедельник, 10 августа, в районе Свердловской набережной, 60-62, произошел несчастный случай.

Сообщается, что нетрезвый мужчина лет 45 решил станцевать на руках на перилах и, не удержав равновесие, сорвался вниз. Мужчина скончался до прибытия скорой помощи. С кем был петербуржец, пока неизвестно. Также неясно, что побудило его показать трюк, который закончился плачевно.

Ранее мы писали, что житель Петербурга погнул винт своего катера о затопленный в заливе буй.

Фото: Piter.TV