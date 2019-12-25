Житель Петербурга погнул винт своего катера о затопленный в заливе буй

Потерпевший поделился фотографиями в соцсети.

В понедельник, 10 августа, петербуржец поделился с подписчиками "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" кадрами водного ДТП, которое приключилось с ним в Невской губе, напротив устья Смоленки.

Мужчина отметил, что никто не пострадал, к тому же повезло с размером судна: если бы оно было больше, последствия могли быть серьезнее. Петербуржец по имени Алексей рассказал, что накануне, 9 августа, шел фактически по фарватеру и врезался в затопленный 4-метровый буй. Стальной винт загнуло в "розочку", на нем остался след зеленой краски, именно в этот цвет красят буи. Алексею повезло, а вот другое судно спасали сотрудники МЧС – петербуржцы пропороли дно. Яхтсмен отмечает, что буй лежит в оживленном месте напротив "Лахты", над ним ежедневно проходят сотни лодок и яхт.

Если на него налетит какой-нибудь прогулочный байлайнер с десятком человек на борту, минимум от удара кто-нибудь переломает себе ноги из-за резкой остановки предостерегает потерпевший.

Сотрудники Большого порта пообещали устранить препятствие.

Ранее мы писали, что жители Московского района жалуются на отсутствие контроля за благоустройством.

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / Вконтакте