Жители Московского района жалуются на отсутствие контроля за благоустройством

Жители района оставляют жалобы в социальных сетях.

Глава Московского района Санкт-Петербурга Владимир Ушаков рассказал в передаче "Районы. Кварталы" о планах администрации по благоустройству территорий. При этом чиновник не посчитал нужным уделить внимание жалобам и обращениям местных жителей в социальных сетях относительно состояния домов, парадных и дворов.

Ушаков рассказал телезрителям о строительстве школ, детских садов и площадок. По его словам, уже сложилась "традиция" открывать в районе учебное заведение раз в два года. Также чиновник продемонстрировал концепт-арты планируемых изменений в сквере на пересечении улицы Гастелло и Московского проспекта, работы в котором пока даже не начались, хотя сезон благоустройства, как справедливо заметила ведущая, уже подходит к своему завершению.

Из сказанного руководителем административной единицы следует, что жителей Московского района ждут большие перемены в лучшую сторону, и все работы будут выполнены в намеченный срок.

Планы администрации района, несомненно, направлены на положительные изменения инфраструктуры, однако в частных случаях и менее широких масштабах ситуация с благоустройством оставляет желать лучшего. Об этом говорят критические комментарии местных жителей, которые указывают на конкретные и вполне реальные проблемы, зачастую остающиеся нерешенными без активной деятельности самих горожан.

Например, одна из жительниц района жалуется на отсутствие контроля со стороны местного руководства за выполнением уборки и поддержанием парадных в подобающих санитарных условиях. По ее словам, приходится добиваться проведения подобного рода работ довольно продолжительное время.

Также поступают жалобы на ремонт и замену металлических газонных ограждений на деревянные. Для обсуждения данного вопроса не проводились собрания жильцов, у которых уже возникают подозрения в незаконном изъятии сотрудниками управляющей компании общедомового имущества.

Кроме того, петербуржцы полагают, что сроки обслуживания фасадов домов намеренно затягиваются, хотя собственниками квартир на сегодняшний день было собрано порядка 3,5 миллиона рублей. Несмотря на то, что размер взносов на капитальный ремонт продолжает увеличиваться, жителям домов приходится продолжать безуспешные попытки обращаться в соответствующие инстанции, чтобы добиться выполнения необходимых работ.