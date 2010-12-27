Во вторник, 17 декабря, Greenpeace поздравил петербуржцев с "урановыми хвостами". Выставка появилась у Гостиного двора. Необычный перфоманс быстро "разобрали" стражи порядка. Об этом сообщает мобильный корреспондент Piter.TV.
Активисты заявили, что они не допустят ввоз "урановых" хвостов, которые планируется доставить в Россию из Германии. Около Гостинного двора выставили " радиактивные" бочки с надписью "С новым годом", а рядом с ними активист вывесил плакат "Россия – не ядерная свалка".
Экологи утверждают, что в Россию ввезут 12 000 тонн ОГФУ.
Ранее мы сообщали о том, что задержана депутат Заксобрания Ленобласти Елена Маханек. Её обвиняют в хищении 21 млн рублей.
Фото:активисты Greenpeace
Обсуждение ( 0 )