Необычный перформанс быстро "разобрали" стражи порядка.

Во вторник, 17 декабря, Greenpeace поздравил петербуржцев с "урановыми хвостами". Выставка появилась у Гостиного двора. Необычный перфоманс быстро "разобрали" стражи порядка. Об этом сообщает мобильный корреспондент Piter.TV.

Активисты заявили, что они не допустят ввоз "урановых" хвостов, которые планируется доставить в Россию из Германии. Около Гостинного двора выставили " радиактивные" бочки с надписью "С новым годом", а рядом с ними активист вывесил плакат "Россия – не ядерная свалка".

Экологи утверждают, что в Россию ввезут 12 000 тонн ОГФУ.

Ранее мы сообщали о том, что задержана депутат Заксобрания Ленобласти Елена Маханек. Её обвиняют в хищении 21 млн рублей.

Фото:активисты Greenpeace