Задержана депутат Заксобрания Ленобласти Елена Маханек. Её обвиняют в хищении 21 млн рублей

Решается вопрос о мере пресечения.

Во вторник, 17 декабря, в Петербурге задержали депутата Заксобрания Ленобласти Елену Маханек. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ.

По версии следствия, Махнек была участницей преступного сговора с экс-заместителем генерального директора по капитальному строительству "Газпром газораспределение. Также в преступной схеме был замечен экс-зампредом правительства Ленинградской области Олег Ковалев. Злоумышленники договорились обокрасть "Газпром газораспределение". Маханек подозревают в хищении 21 млн рублей.

В данный момент решается вопрос о предъявлении ей обвинения и избрании меры пресечения.

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Фото:Законодательное Собрание Ленинградской области