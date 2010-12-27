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Задержана депутат Заксобрания Ленобласти Елена Маханек. Её обвиняют в хищении 21 млн рублей
Сегодня, 16:07
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IRINA_CHALKINA

Задержана депутат Заксобрания Ленобласти Елена Маханек. Её обвиняют в хищении 21 млн рублей

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Решается вопрос о мере пресечения.

Во вторник, 17 декабря, в Петербурге задержали депутата Заксобрания Ленобласти Елену Маханек. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ.

По версии следствия, Махнек была участницей преступного сговора с экс-заместителем генерального директора по капитальному строительству "Газпром газораспределение. Также в преступной схеме был замечен экс-зампредом правительства Ленинградской области Олег Ковалев. Злоумышленники договорились обокрасть "Газпром газораспределение". Маханек подозревают в хищении 21 млн рублей. 

В данный момент решается вопрос о предъявлении ей обвинения и избрании меры пресечения.

Ранее мы сообщали о том, что СМИ узнали имя отца 8 детей, подозреваемого в хранении арсенала и насилии.

Фото:Законодательное Собрание Ленинградской области

Теги: елена маханек, новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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