Во Всеволожске и Кудрово пройдет акция "Органика – не мусор"

Её цель – формирование у людей культуры сортировки органических отходов для дальнейшей переработки.

13 июня в Кудрово и Всеволожске пройдет акция "Органика – не мусор". Известно, что во Всеволожске она начнётся в 13:30 в микрорайоне Южный и завершится в 14:00. Приём отходов будет проходить на ул. Добровольского, 18, где парковка (со стороны леса).

В Кудрово акция начнется позже: с 17:20 до 17:50 на парковке перед ЖК "Березовая роща" на Европейском проспекте, 21.

На переработку возьмут чёрствый хлеб, чайную заварку, кофейную гущу, шелуху от лука, чеснока, семечек, яичную скорлупу, бумажные коробки из-под яиц, спички и многое другое, кроме остатков приготовленной пищи или отходов животного происхождения.

Проект направлен на переработку отходов для получения компоста. По словам организаторов, такие акции позволят сформировать у людей культуру сортировки отходов.

Ранее мы сообщили, что в Красносельском районе Северной столицы ликвидируют две больших свалки.

Фото: Pixabay, "Органика - не мусор | СПб и Ленобласть" / ВКонтакте