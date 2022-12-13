Петербуржцы могут попробовать на Манежной площади съедобный мох и жареный чай

В Петербурге с 25 по 28 мая проходит масштабное событие на рынке органики – Первая Всероссийская ярмарка органической продукции.

Россельхозбанк совместно с Советом Федерации, Минсельхозом РФ, Минприроды РФ, Роскачеством, а также Правительствами Российской Федерации и города Санкт-Петербург организовал масштабное событие на рынке органики – Первую Всероссийскую ярмарку органической продукции.

Мероприятие проходит с 25 по 28 мая на Манежной площади в рамках Х Невского международного экологического конгресса. Ярмарка собрала 60 ведущих производителей из 31 региона. Мясо, колбасы, яйца, молоко, сыры, чай, мёд, ягоды, съедобный мох, жареный чай и многое другое – все, с сертификатами соответствия требованиям, предъявляемым к органическому производству.

Посетители мероприятия могут познакомиться с органическими продуктами, узнать секреты производства, поучаствовать в кулинарных мастер-классах попробовать вкусные продукты из разных уголков страны.

Органика – не просто модное гастрономическое веяние, но и значительный экономический потенциал. Радует, что вся продукция, которая здесь представлена, она вкусная. Бытует такое мнение, что органическая продукция полезная, но иногда уступает по вкусовым качествам обычным продуктам. Это нет так. Все, кто посетят выставку, убедятся, что органическая продукция тоже очень вкусная. Денис Константинов, заместитель Председателя Правления Россельхозбанка

Ярмарка на Манежной площади продлится до воскресенья.

Видео: Piter.tv