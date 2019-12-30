В Красносельском районе Северной столицы ликвидируют две больших свалки

На эти работы выделено почти 57 миллионов рублей.

В Красносельском районе Петербурга будут ликвидированы две больших несанкционированных свалки. Закупки, в рамках которых предполагается найти "ликвидаторов" этих объектов, разместила районная администрация.

Первая свалка расположена вдоль Балтийского бульвара. Это рекреационная зона Невской Губы Финского залива. Местонахождение второй - Петергофское шоссе, д. 77, завод ЛЭМЗ (у станции аэрации).

В обоих местах скопились строительные отходы, металлический лом, автомобильные шины.

Ликвидировать свалки планируется не позднее 1 декабря текущего года. На оба проекта выделяется в общей сложности почти 57 миллионов рублей из бюджета Санкт-Петербурга.

Заявки от специализирующихся на таких работах компаний принимаются до 10 июня.

Как сообщало ранее Piter.tv, компания "Новый век" пообещала в ближайшее время вывезти мусор со стихийной свалки в Купчино.

Фото: Pixabay.com