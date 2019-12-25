В Петербурге выстроились очереди за новым iPhone

Однако, они меньше, чем в прошлом году.

В Петербурге утром 23 октября стартовали продажи новой модели iPhone. Традиционно у ТРК "Галерея" с утра образовалась очередь из желающих первыми преобрести новинку.

Как рассказала "Фонтанка" с утра у входа в торговый центр было около 20 человек. В прошлом, докоронавирусном году топла была, конечно, куда значительнее. На входе в магазин покупателям выдавали маски, персонал также находился в СИЗ.

Четыре новых модели – iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro и 12 Pro Max – вышли в новых цветах: серебристый, графитовый, золотой и тихоокеанский синий.

Ранее был назван главный недостаток нового iPhone.

Фото: Apple