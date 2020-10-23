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Продажи новых iPhone 12 и 12 Pro стартовали в России

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Стоимость моделей начинаются с 79 990 рублей.

В России 23 октября стартуют продажи смартфонов iPhone 12 и iPhone 12 Pro.

Стоимость моделей начинаются с 79 990 рублей за iPhone 12 с объемом памяти 64 Гб и от 99 990 рублей за iPhone 12 Pro с 128 Гб памяти. Как отметили многие ретейлеры, спрос на данные модели оказался даже больше, чем на iPhone 11 в прошлом году.

Apple представила четыре новых модели iPhone 13 октября. На данный момент можно приобрести только два смартфона из четырех представленных. iPhone 12 mini и iPhone 12 Pro Max станут доступны для предзаказа 6 ноября. Продажи этих моделей в России начнутся 13 ноября.

Ранее был назван главный недостаток нового iPhone.

Видео: Apple

Теги: apple, iphone
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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