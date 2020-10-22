Назван главный недостаток нового iPhone

Первые авторы обзоров на смартфоны линейки iPhone 12 указали на снижение времени автономной работы. Об этом говорится в обзоре издания The Verge.
Главный редактор Нилай Патель отметил, что время автономной работы сильно различается при использовании сетей 4G и 5G. При использовании 5G примерно через 2,5 часа экранного времени у смартфона осталось 18% заряда.
Проблемы с автономностью также подтвердили авторы Engadget, которые посоветовали для достижения большего времени работы от аккумулятора приобретать iPhone 12 Pro Max, а не iPhone 12 Pro и iPhone 12. Снижение автономности и стало главным недостатком новых моделей от Apple.
Ранее в сети появилось видео распаковки новых iPhone 12.
Видео: Apple
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все