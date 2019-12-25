В Петербурге выросло суточное число вакцинированных от COVID-19

Запас вакцины в городе составляет 759 137 комплектов доз.

Смольный предоставил перечень показателей эпидемиологической ситуации в Петербурге на 22 сентября. Согласно документу, в городе выросло число вакцинированных от коронавируса за сутки.

За прошедшие сутки первично привились 3 196 человек, вторично вакцинировались 8 556 петербуржев. К примеру, по данным на 21 сентября, показатели были в несколько раз выше – за сутки в городе первично привились 737 человек, вторично вакцинировались 1 693 петербуржца. С начала массовой вакцинации в городе первично привились 1 540 084 человека, из них 1 616 887 человек полностью завершили цикл вакцинации.

Ранее стало известно, что в Петербурге увеличили план вакцинации от COVID-19 до 3,5 млн человек. Необходимо привить от коронавируса 65% населения.

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