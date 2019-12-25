В Петербурге вырос спрос на IT-специалистов

Получить IT-образование стало легче благодаря программе "Цифровая экономика"

В Петербурге каждый день появляются вакансии, связанные с IT-сферой. В городе вырос спрос на "айтишников". Об этом сообщили в пресс-службе администрации города сегодня, 15 мая.

В Северной столице открыто более 12 тысяч вакансий для представителей сферы информационных технологий. Кроме того, получить IT-образование стало легче благодаря программе "Цифровая экономика", о которой можно прочитать на портале "Госуслуги". Отметим, что число желающих работать специалистами в сфере IT возросло в Петербурге. Чаще всего горожане хотят устроиться программистами и разработчиками – 28%, руководителями проектов в IT – 23%, а также дизайнерами и художниками – 14%. В пятерку востребованных вакансий попали и аналитики – 13% и тестировщики – 10%.

Ранее на Piter.tv: из-за массового ухода айтишников в петербургских бизнес-центрах освободится около 100 тыс. "квадратов".

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