Из-за массового ухода айтишников в петербургских бизнес-центрах освободится около 100 тыс. "квадратов"

Чаще всего специалисты в области IT-технологий занимали современные офисы высокого уровня.

К концу 2022 года в петербургских бизнес-центрах опустеет около 100 тыс. квадратных метров из-за ухода IT-компаний. Об этом сообщили на портале "Деловой Петербург" со ссылкой на специалистов по недвижимости.

В начале текущего года специалисты в области информационных технологий занимали примерно 450 тыс. "квадратов" качественных офисов. Но из-за сложностей в экономике четверть из них будет освобождена, прогнозируют эксперты.

Чаще всего айтишники занимали современные офисы высокого уровня. Предпочтение владельцы компаний отдавали Центральному, Петроградскому и Московскому районам.

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