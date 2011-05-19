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Из-за массового ухода айтишников в петербургских бизнес-центрах освободится около 100 тыс. "квадратов"
Сегодня, 9:54
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Из-за массового ухода айтишников в петербургских бизнес-центрах освободится около 100 тыс. "квадратов"

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Чаще всего специалисты в области IT-технологий занимали современные офисы высокого уровня.

К концу 2022 года в петербургских бизнес-центрах опустеет около 100 тыс. квадратных метров из-за ухода IT-компаний. Об этом сообщили на портале "Деловой Петербург" со ссылкой на специалистов по недвижимости.

В начале текущего года специалисты в области информационных технологий занимали примерно 450 тыс. "квадратов" качественных офисов. Но из-за сложностей в экономике четверть из них будет освобождена, прогнозируют эксперты.

Чаще всего айтишники занимали современные офисы высокого уровня. Предпочтение владельцы компаний отдавали Центральному, Петроградскому и Московскому районам. 

Ранее на Piter.tv: названы районы с максимальным и минимальным ростом цен на недвижимость в новостройках.

Фото: Pexels

Теги: айтишники уходят, аренда офисов, бизнес, недвижимость, экономика
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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