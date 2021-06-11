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Число желающих работать айтишниками возросло в Петербурге
Сегодня, 18:50
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Число желающих работать айтишниками возросло в Петербурге

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Среди приоритетных стран для релокации отсутствуют страны Азии. 

В Петербурге выросло число вакансий в сфере IT на 18% за месяц. Сегодня это самый высокий показатель городе среди всех профессиональных сфер. Об этом 7 апреля сообщили в пресс-службе HeadHunter.

В Петербурге чаще всего хотят устроиться программистами и разработчиками – 28%, руководителями проектов в IT – 23%, а также дизайнерами и художниками – 14%. В пятерку востребованных вакансий попали и аналитики – 13% и тестировщики – 10%. 

В десятку попали менеджеры IT-продуктов – 7%, системные администраторы – 5%, специалисты по информационной безопасности – 2%, системные инженеры и технические директора по 2%, а также гейм-дизайнеры – 1%.

Отмечается, что 41% петербуржцев готовы к переезду в другой город. Самыми привлекательными странами для переезда российские айтишники считают США, Германию, Грузию, Кипр и Канаду. Среди приоритетных стран для релокации отсутствуют страны Азии. 

Ранее мы писали, что Мишустин назвал пять краткосрочных приоритетов развития России в условиях санкций. Глава кабмина РФ рассказал о системной работе по принятию антикризисных мер из-за западных санкций.

Фото: pexels
 

Теги: айтишники, вакансии, работа
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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