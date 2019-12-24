В Петербурге выпускникам выдали аттестаты с ошибкой в QR-коде

Из 43 выпускников аттестаты с неверным QR-кодом получили 42 человека. Сообщается, что на новой неделе документы заменят.

В субботу, 3 июля, стало известно, что в Калининском районе выпускникам школы выдали аттестаты с ошибочным QR-кодом. Об этом сообщила "Фонтанка" со ссылкой на письмо читателей.

В письме петербуржцы жаловались, что аттестаты недействительны, дело в том что QR-код не совпадает с номером аттестата. Это привело к тому, что выпускники не могут подать документы в вуз. Номер школы не сообщается.

Как сообщает издание, в администрации Калининского района проблему подтвердили, также не указав номер школы. Так, из 43 выпускников аттестаты с неверным QR-кодом получили 42 человека. Сообщается, что на новой неделе документы заменят.

Напомним, что в 2021 году впервые школьные аттестаты маркируют QR-кодом. По задумке Минпросвещения, эта мера должна защитить документы об образовании от подделок.

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Фото: visit-petersburg.ru