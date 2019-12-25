В Петербурге выписывают первого пациента с коронавирусом

Итальянский студент покинет Боткинскую больницу.

В понедельник, 16 марта, инфекционная больница имени Боткина в Петербурге выпишет первого в городе пациента, у которого подтвердилась коронавирусная инфекция. Этим человеком, как выяснилось еще в начале марта, оказался итальянский студент университета имени Мечникова. Об этом сообщили в петербургском комитете по здравоохранению.

Молодой человек полностью вылечился от вируса и готов покинуть больничные стены. Кроме того, в этот же день подходит к концу карантин в общежитии университета на проспекте Просвещения. Его объявили как раз после того, как стало известно о больном студенте-итальянце.

Парня вместе с четырьмя его друзьями, встречавшими его в аэропорту, госпитализировали в Боткинскую больницу с подозрением на вирус – итальянец пожаловался на признаки ОРВИ и плохое самочувствие. У приятелей иностранца симптомов не было.

Фото: Piter.TV