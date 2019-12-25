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В Петербурге вылечили 7-летнюю девочку с неврологическими нарушениями рук
Сегодня, 12:14
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге вылечили 7-летнюю девочку с неврологическими нарушениями рук

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Первокласснице, которая из-за болезни с трудом удерживала даже ложку, нейрохирурги Детской больницы №1 подобрали особенную терапию

В Санкт-Петербурге вылечили 7-летнюю девочку с неврологическими нарушениями рук. Об этом рассказали в СПб ГКУЗ "Городская станция переливания крови".

Первокласснице, которая из-за болезни с трудом удерживала даже ложку, нейрохирурги Детской больницы №1 подобрали особенную терапию – установили баклофеновую помпу. Это специальная капельница, которая будет регулярно вводить лекарство в мышцы ребёнка и расслаблять их.

После имплантации аппарата у девочки уменьшились спазмы в руках и ногах.

Ранее в Синявино 8-месячный ребёнок опрокинул на себя тарелку с горячим супом и получил ожоги.

Фото: СПб ГКУЗ "Городская станция переливания крови"

Теги: врачи, дети, медики
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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