В Петербурге вылечили 7-летнюю девочку с неврологическими нарушениями рук

В Санкт-Петербурге вылечили 7-летнюю девочку с неврологическими нарушениями рук. Об этом рассказали в СПб ГКУЗ "Городская станция переливания крови".
Первокласснице, которая из-за болезни с трудом удерживала даже ложку, нейрохирурги Детской больницы №1 подобрали особенную терапию – установили баклофеновую помпу. Это специальная капельница, которая будет регулярно вводить лекарство в мышцы ребёнка и расслаблять их.
После имплантации аппарата у девочки уменьшились спазмы в руках и ногах.
Ранее в Синявино 8-месячный ребёнок опрокинул на себя тарелку с горячим супом и получил ожоги.
Фото: СПб ГКУЗ "Городская станция переливания крови"
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