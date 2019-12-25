Примерно 15% петербургских водителей платят по полному трафику за парковку

Около 20% автомобилистов оставляют машину в платной зоне менее чем на 15 минут, поэтому пользуются парковкой бесплатно.

В течение суток около 15% водителей в Северной столице, которые пользуются платными парковками в центре, должны оплачивать место по тарифу. Об этом сообщил замглавы городского комитета по транспорту Дмитрий Ваньчков, передаёт ТАСС.

Руководитель уточнил, что ещё 20% автолюбителей оставляют машину в зоне платой парковки менее 15 минут. По правилам, в этом случае стоянка считается бесплатной.

Остальную часть пользователей городских платных парковок составляют те, кто уже имеет на руках парковочное разрешение, подчеркнул Ваньчков. В эту категорию входят жители центральных районов, либо те, кто приобрёл документ досрочно. По данным Комтранса, на территории города на Неве выдано примерно 30 тыс. парковочных разрешений.

Ранее эксперты оценили введение платной парковки в центре Петербурга.

Фото: Telegram / Начальник транспортного цеха