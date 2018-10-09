В Петербурге жестоко избили и едва не задушили 10-летнего мальчика

Школьника госпитализировали с многочисленными травмами.

Вечером 3 июня в Детскую городскую больницу №1 на Авангардной улице обратилась женщина с 10-летним мальчиком. Петербурженка рассказала, что ее сына избили и едва не задушили в лагере дневного посещения при одной из школ. Об этом сообщает "Фонтанка".

Потерпевший стал жертвой ребят из другого отряда. Врачи диагностировали у него компрессионный перелом двух грудных позвонков, ушиб левого колена, закрытую черепно-мозговую травму, а также сотрясение головного мозга. На задней поверхности шеи медики обнаружили след, предположительно от веревки. Сейчас мальчик находится в состоянии средней степени тяжести.

По факту случившегося проводится проверка. Виновников происшествия ищут.

Ранее мы писали, что 17-летний житель Колпино обвинил полицейских в избиении.

Фото: Piter.TV