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"Угрожали изнасиловать": 17-летний житель Колпино обвинил полицейских в избиении. Те все опровергают
Сегодня, 20:48
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Rybka123

"Угрожали изнасиловать": 17-летний житель Колпино обвинил полицейских в избиении. Те все опровергают

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Сотрудники магазина заподозрили подростка в краже и вызвали наряд. Там парня, якобы, силой заставляли во всем сознаться.

В ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области опровергли слухи об избиении 17-летнего жителя Колпино, задержанного по подозрению в краже. Об этом сообщает "Фонтанка.ру".

В ведомстве отметили, что травмы подросток  получил в стычке с работниками охраны магазина, куда были вызваны оперативники. Силовики также отметили, что вызвали в отделения скорую, чтобы они осмотрели подростка, однако тот попытался скрыться от прибывших в отделение медиков.

Напомним, что "Новая газета" опубликовала историю 17-летнего Вадима Кавалева, которого 28 мая, якобы, избили в процессе допроса. Сотрудники магазина заподозрили подростка в краже и вызвали наряд.  По информации издания, прибывшие оперативники проигнорировали возраст подозреваемого,  и заковали его в наручники.

Когда бабушка юноши забирала его из отделения, подросток был сильно избит. Его также, якобы, угрожали изнасиловать дубинкой.  Медики диагностировали у него сотрясение головного мозга, закрытую травму грудной клетки, ушибы и гематомы лица, отек левого века, множественные ссадины, гематомы спины и ягодиц, ушиб левого колена, осаднение запястий. По словам юноши, травмы он получил от сотрудников полиции, так как отказался сознаться в краже.

Мама ребенка написала заявление в прокуратуру. Проводится проверка.  

Фото: Piter.TV 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 1 )

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Аноним
Сегодня 22:07

В прочем ничего нового))) 

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