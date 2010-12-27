"Угрожали изнасиловать": 17-летний житель Колпино обвинил полицейских в избиении. Те все опровергают

Сотрудники магазина заподозрили подростка в краже и вызвали наряд. Там парня, якобы, силой заставляли во всем сознаться.

В ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области опровергли слухи об избиении 17-летнего жителя Колпино, задержанного по подозрению в краже. Об этом сообщает "Фонтанка.ру".

В ведомстве отметили, что травмы подросток получил в стычке с работниками охраны магазина, куда были вызваны оперативники. Силовики также отметили, что вызвали в отделения скорую, чтобы они осмотрели подростка, однако тот попытался скрыться от прибывших в отделение медиков.

Напомним, что "Новая газета" опубликовала историю 17-летнего Вадима Кавалева, которого 28 мая, якобы, избили в процессе допроса. Сотрудники магазина заподозрили подростка в краже и вызвали наряд. По информации издания, прибывшие оперативники проигнорировали возраст подозреваемого, и заковали его в наручники.

Когда бабушка юноши забирала его из отделения, подросток был сильно избит. Его также, якобы, угрожали изнасиловать дубинкой. Медики диагностировали у него сотрясение головного мозга, закрытую травму грудной клетки, ушибы и гематомы лица, отек левого века, множественные ссадины, гематомы спины и ягодиц, ушиб левого колена, осаднение запястий. По словам юноши, травмы он получил от сотрудников полиции, так как отказался сознаться в краже.

Мама ребенка написала заявление в прокуратуру. Проводится проверка.

Фото: Piter.TV