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В Петербурге в День ВДВ прошел без инцидентов с фонтанами
Сегодня, 11:56
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nadezhda_sib

В Петербурге в День ВДВ прошел без инцидентов с фонтанами

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Накануне десантники отметили 90-летие ВДВ.

Вчера, 2 августа, в Петербурге отметили День Воздушно-десантных войск. Сообщений о каких-либо происшествиях, связанных с фонтанами, пока не поступало. В этому году они были отключены

В этом году десантники отметили 90-летие ВДВ. В честь праздника по городу состоялся массовый автопробег. Праздничную программу устроили на территории Петропавловской крепости. При поддержке фонда "Возрождения" там прошла акция "Гвардейцы ― детям". На Дворцовой площади состоялась встреча ветеранов ВДВ.

Кроме того, массовые гуляния были замечены в парке 300-летия Петербурга. Там провели конкурс отжиманий. Среди участников оказались даже дети и женщины.

Фото: vk.com/fond.vozrozhdenie

Теги: день вдв, фонтан
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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