Петербуржцы засняли празднование Дня ВДВ в парке 300-летия Петербурга

В парке организовали конкурсную программу.

Петербуржцы устроили массовые гуляния в честь Дня Воздушно-десантных войск. Одним из мест для празднования стал парк 300-летия Петербурга.

Конкурс отжиманий собрал сотню зрителей, а среди участников также были дети и женщины. У шашлычной выстроились очередь. Некоторые посетители парка предпочли устроить пикник на газонах.

Обошлось без купаний в фонтанах, так как они были отключены. Несмотря на пасмурную погоду, дождь, судя по кадрам, миновал петербуржцев.

Также сегодня отмечается День железнодорожника. С профессиональным праздником горожан поздравил губернатор.

Видео и фото: vk.com/park300let_spb