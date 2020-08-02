  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 21:04
123
nadezhda_sib
Код вставки плеера

Петербуржцы засняли празднование Дня ВДВ в парке 300-летия Петербурга

0 0

В парке организовали конкурсную программу.

Петербуржцы устроили массовые гуляния в честь Дня Воздушно-десантных войск. Одним из мест для празднования стал парк 300-летия Петербурга.

Конкурс отжиманий собрал сотню зрителей, а среди участников также были дети и женщины. У шашлычной выстроились очередь. Некоторые посетители парка предпочли устроить пикник на газонах.

Обошлось без купаний в фонтанах, так как они были отключены. Несмотря на пасмурную погоду, дождь, судя по кадрам, миновал петербуржцев. 

Также сегодня отмечается День железнодорожника. С профессиональным праздником горожан поздравил губернатор. 

Видео и фото: vk.com/park300let_spb

Теги: день вдв, парк 300-летия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии