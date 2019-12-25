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Беглов поздравил петербуржцев с Днем железнодорожника
Сегодня, 18:44
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Беглов поздравил петербуржцев с Днем железнодорожника

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Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил горожан с Днем железнодорожника. Градоначальник пожелал работникам железной дороги надежных магистралей, благополучия и новых свершений во благо Отечества.

Беглов отметил, что Северная столица остается ключевым партнером "Российских железных дорог", а также крупнейшим центром инновационных проектов, обучения и переобучения кадров для отрасли. 

Новые шаги по развитию были предприняты в 2020 году после того, как была одобрена концепция развития железнодорожного узла. 

Несмотря на эпидемию COVID-19, продолжается проработка проекта высокоскоростной магистрали между двумя российскими столицами, одобренной Президентом России. Завершение проектирования ВСМ намечено на 2023 год, ее строительство станет новой вехой развития железных дорог России и сократит время поездки на поезде между Петербургом и Москвой до двух с половиной часов.  

отметил губернатор Петербурга. 

Также сегодня, 2 августа, отмечается День Воздушно-десантных войск. 

Фото: Александр Беглов / VK 

Теги: день железнодорожника, железная дорога, ржд
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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