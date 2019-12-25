Беглов поздравил петербуржцев с Днем железнодорожника

Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил горожан с Днем железнодорожника. Градоначальник пожелал работникам железной дороги надежных магистралей, благополучия и новых свершений во благо Отечества.

Беглов отметил, что Северная столица остается ключевым партнером "Российских железных дорог", а также крупнейшим центром инновационных проектов, обучения и переобучения кадров для отрасли.

Новые шаги по развитию были предприняты в 2020 году после того, как была одобрена концепция развития железнодорожного узла.

Несмотря на эпидемию COVID-19, продолжается проработка проекта высокоскоростной магистрали между двумя российскими столицами, одобренной Президентом России. Завершение проектирования ВСМ намечено на 2023 год, ее строительство станет новой вехой развития железных дорог России и сократит время поездки на поезде между Петербургом и Москвой до двух с половиной часов. отметил губернатор Петербурга.

Также сегодня, 2 августа, отмечается День Воздушно-десантных войск.

Фото: Александр Беглов / VK