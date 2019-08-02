В этом году прославленные войска отмечают 90-летний юбилей.

В воскресенье, 2 августа, стало известно о том, что в День ВДВ десантники возложили цветы на Марсовом поле. Об этом сообщают Невские новости.

Десантники возложили цветы к мемориалу на Марсовом поле вместе с родными и близкими десантники возложили цветы к мемориалу на Марсовом поле. В Северной стоилце 2 августа День Воздушно-десантных войск отмечают около 50 тысяч человек. Напомним, что из-за пандемии COVID-19 массовые мероприятия под запретом.

Стоит отметить, что сегодня десантники отмечают 90-летний юбилей.

Ранее мы сообщали о том, что в воскресенье в Петербурге ожидается дождь и до +20 градусов.

Фото:pixabay