В Петербурге почтили память генерала Маргелова в день 95-летия ВДВ

Торжественный митинг прошел у бюста легендарного командующего десантными войсками

В Санкт-Петербурге 2 августа состоялась торжественная церемония возложения цветов к бюсту Героя Советского Союза генерала армии Василия Маргелова, приуроченная к 95-летию создания Воздушно-десантных войск. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Мероприятие прошло с участием представителей городских властей, ветеранских и общественных организаций. Василий Маргелов, командовавший ВДВ с 1954 по 1979 год, считается создателем современных воздушно-десантных войск.

Основные праздничные мероприятия развернулись в парке 300-летия Петербурга. В программе были показательные выступления парашютистов, спортивные соревнования и работа полевой кухни.

Исторической датой создания ВДВ считается 2 августа 1930 года, когда под Воронежем впервые было десантировано парашютное подразделение из 12 человек в ходе учений Военно-воздушных сил.

Фото: Telegram / Александр Беглов