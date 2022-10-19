Фонтаны Петербурга не выключат на День ВДВ 2 августа

Водоканал сообщил, что "все будет работать в штатном режиме".

В преддверии Дня ВДВ "Водоканал Санкт-Петербурга" заявил, что "фонтаны работать будут как обычно". Все фонтанные комплексы города "останутся включенными" 2 и 3 августа. Специалисты завершили "еженедельную помывку" и готовы к празднику.

Как отметили в ведомстве, фонтаны являются не только украшением, но и "сложными техническими сооружениями", которые могут "выйти из строя" при неаккуратном обращении.

В 2025 году отмечается "95 лет" со дня создания Воздушно-десантных войск.

Ранее сообщалось, что в Петербурге ГАТИ выдала ордер для благоустройства сквера ВДВ. Первый в этом году ордер на благоустройство" выдала Государственная административно-техническая инспекция Санкт-Петербурга. Документ оформлен в рамках программы "Формирование комфортной городской среды" для обустройства сквера истории ВДВ в Красносельском районе.

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