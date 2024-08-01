Губернатор Беглов поздравил петербуржцев с 95-летием ВДВ

Александр Беглов назвал ВДВ символом силы духа и боевого братства

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в субботу, 2 августа 2025 года, поздравил жителей города с 95-летием со дня образования Воздушно-десантных войск, отметив особую роль этого рода войск в защите страны. Официальное поздравление опубликовано на сайте администрации города.

В своем обращении Александр Беглов назвал Воздушно-десантные войска символом мужества, отваги и настоящего боевого братства.

День ВДВ объединяет тех, кто знает цену слову, отваге, боевому братству. Воздушно-десантные войска – воплощение силы духа и несокрушимой воли! Их подвиги навсегда вписаны в героическую летопись нашей страны. Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга

Также внимание он уделил исторической связи Санкт-Петербурга с десантными войсками. Беглов напомнил, что именно в Ленинградском военном округе в 1931 году был сформирован первый в Советском Союзе десантный отряд численностью 164 человека, который стал родоначальником прославленных ВДВ.

Губернатор подчеркнул, что Санкт-Петербург бережно хранит память о героях-десантниках. Их имена увековечены в названиях улиц, школ и скверов города. В частности, в Калининском районе есть аллея ВДВ, а в нескольких школах созданы музеи боевой славы десантных подразделений.

В завершение своего обращения Александр Беглов пожелал всем действующим военнослужащим и ветеранам Воздушно-десантных войск крепкого здоровья, бодрости духа и новых успехов на благо Отечества.

Фото: Telegram / Александр Беглов