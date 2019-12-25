В воскресенье в Петербурге ожидается дождь и до 20 градусов тепла

Порывы ветра будут достигать 6-10 метров в секунду.

В воскресенье, 2 августа, в Северной столице ожидается переменная облачность и небольшой дождь. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС РФ по городу.

По данным специалистов, порывы ветра в Петербурге будут достигать 6-10 метров в секунду. Ночью столбики термометра опустятся до 11-13 градусов, а днём воздух в городе прогреется до 18-20 градусов. При синоптики прогнозируют дождь во второй половине дня.

Атмосферное давление понизится до 757 миллиметров ртутного столба.

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