Дворцовую площадь закрыли на дезинфекцию перед акцией солидарности с хабаровским протестом

Активисты планировали массово "кормить голодных голубей".

В субботу, 1 августа, Дворцовая площадь в Петербурге неожиданно закрылась на дезинфекцию и оказалась недоступной для прохода. Об этом рассказали в городском отделении Либертарианской партии России.

Планировалось, что на площади проведут акцию солидарности с хабаровским протестом: жители Хабаровска уже долгое время протестуют против ареста бывшего губернатора Сергея Фургала. На акции хотели раздавать шарики и так называемых "голодных голубей", однако кормить птиц пришлось отправиться на Малую Садовую.

В Хабаровске назвали число участников акции в поддержку Фургала.

Фото: Агит Россия / "Телеграм"