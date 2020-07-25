В Хабаровске назвали число участников акции в поддержку Фургала

Сами жители Хабаровска назывют цифру в 90 тысяч участников митинга.

В Хабаровске назвали число участников акции в поддержку арестованного по подозрению в организации убийства экс-губернатора региона Сергея Фургала.

Мэрия города сообщает, что на протестную акцию вышло около 6,5 тысяч человек. Данную цифру чиновники приводят по итогам шествия.

На площади перед правительством региона сегодня собралось около трех тысяч человек. цитата из сообщения мэрии

Отметим, что сами жители Хабаровска назывют цифру в 90 тысяч участников митинга.

Ранее в Кремле опровергли организацию митингов в Хабаровске из-за рубежа.

Видео: Youtube/О Политике, ВК/Типичный Хабаровск