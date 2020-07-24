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В Кремле опровергли организацию митингов в Хабаровске из-за рубежа

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Но там считают, что иностранцы в Хабаровск всё-таки прилетели.

В Кремле опровергли организацию митингов в Хабаровске из-за рубежа. Заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он отметил, что протесты служат питательной почвой для квазиоппозиционеров и специальных дебоширов, которые на этом специализируются. Однако он считает, что митинги организовывают не в других государствах, как об этом говорил врио Хабаровского края Михаил Дегтярёв.

В целом говорить о том, что это было организовано из-за рубежа нельзя. Мы об этом и не говорили.

Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля

Он добавил, что иностранцы в Хабаровск всё-таки прилетели.

Ранее мы писали, что Дегтярев на время митингов решил уехать из Хабаровска в глубинку.

Видео: Youtube/О Политике, ВК/Типичный Хабаровск

Теги: кремль, митинги, песков, хабаровский край
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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