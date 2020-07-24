Дегтярев на время митингов решил уехать из Хабаровска в глубинку

Он добавил, что на поездку по краю у него есть два дня.

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев на время митингов решил уехать из столицы региона в глубинку. Акция намечена на 25 июля.

Я действительно уеду. Я так ждал эти выходные, чтобы облететь край. Михаил Дегтярёв, врио главы Хабаровского края

Он добавил, что на поездку по краю у него есть два дня. Предыдущие рабочие дни, по его словам, он провёл в кабинете, также он посещал объекты образования и здравоохранения, гулял по городу, несколько раз заходил в магазины.

Дегтярёв добавил, что первые митинги в регионе из-за задержания экс-губернатора Фургала были стихийными, так как жители выражали "горечь и гнев за своего избранного губернатора". Нынешние протестные акции, по его мнению, устраивают иностранцы, которые находятся в Москве из-за закрытия границ.

Ранее Дегтярев отказался общаться с митингующими хабаровчанами. Он добавил, что считает протесты некультурным и неуважительным по отношению к другим жителям Хабаровского края.

Видео: Instagram/ degtyarev_info