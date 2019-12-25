Врио главы Хабаровского края Михаил Дегтярев отказался общаться с митингующими хабаровчанами. Об этом он рассказал в интервью ТВ-ведущему Владимиру Соловьёву.
По его словам, он не позволит никому диктовать ему условия.
Ни бизнесу, ни местным мужчинам в красивых костюмах, которые когда-то были в спортивных костюмах, ни скандирующей толпе под окнами.
Михаил Дегтявев, врио главы Хабаровского края
Он добавил, что считает это некультурным и неуважительным по отношению к другим жителям Хабаровского края.
Дегтярёв подчеркнул, что всех ещё ждёт много работы.
Ранее в Кремле прокомментировал первые дни работы Дегтярева в Хабаровском крае.
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