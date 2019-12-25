Он добавил, что считает это некультурным и неуважительным по отношению к другим жителям.

Врио главы Хабаровского края Михаил Дегтярев отказался общаться с митингующими хабаровчанами. Об этом он рассказал в интервью ТВ-ведущему Владимиру Соловьёву.

По его словам, он не позволит никому диктовать ему условия.

Ни бизнесу, ни местным мужчинам в красивых костюмах, которые когда-то были в спортивных костюмах, ни скандирующей толпе под окнами. Михаил Дегтявев, врио главы Хабаровского края

Он добавил, что считает это некультурным и неуважительным по отношению к другим жителям Хабаровского края.

Дегтярёв подчеркнул, что всех ещё ждёт много работы.

Ранее в Кремле прокомментировал первые дни работы Дегтярева в Хабаровском крае.