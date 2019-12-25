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В Кремле прокомментировал первые дни работы Дегтярева в Хабаровском крае
Сегодня, 13:58
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matveyvn

В Кремле прокомментировал первые дни работы Дегтярева в Хабаровском крае

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В Хабаровском крае накопились оперативные дела в области экономики и хозяйства.

В Кремле прокомментировал первые дни работы врио главы Хабаровского края Михаила Дегтярева в регионе. С заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он рассказал, что в Хабаровском крае накопились оперативные дела в области экономики и хозяйства, которыми занят врио главы региона.

От общения с гражданами никто не отказывается.

Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля

Он призвал подождать какое-то время перед тем, как давать оценки работе Дегтярёва на новом посту.

Ранее Дегтярев не исключил ужесточения мер из-за COVID-19 в Хабаровском крае.

Фото: pixabay.com

Теги: михаил дегтярев, песков, хабаровский край
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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