Дегтярев не исключил ужесточения мер из-за COVID-19 в Хабаровском крае

Врио главы Хабаровского края Михаил Дегтярев не исключил ужесточения мер из-за COVID-19 в регионе. Об этом пишет ТАСС.
По его словам, возможен риск роста заболеваемости и эту ситуацию он обсудит с региональным Роспотребнадзором.
Возможно ужесточение режима, но о послаблении никаком речи быть не может.
Михаил Дегтярёв, врио главы Хабаровского края
Он добавил, что рост заболеваемости может быть вызван, если жители не будут соблюдать ограничения и санитарно-эпидемиологические нормы.
Ранее Дегтярев предложил снизить тарифы на ЖКУ для жителей Хабаровского края.
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