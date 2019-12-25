Дегтярев не исключил ужесточения мер из-за COVID-19 в Хабаровском крае

По его словам, возможен риск роста заболеваемости.

Врио главы Хабаровского края Михаил Дегтярев не исключил ужесточения мер из-за COVID-19 в регионе. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, возможен риск роста заболеваемости и эту ситуацию он обсудит с региональным Роспотребнадзором.

Возможно ужесточение режима, но о послаблении никаком речи быть не может. Михаил Дегтярёв, врио главы Хабаровского края

Он добавил, что рост заболеваемости может быть вызван, если жители не будут соблюдать ограничения и санитарно-эпидемиологические нормы.

Ранее Дегтярев предложил снизить тарифы на ЖКУ для жителей Хабаровского края.