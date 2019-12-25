Дегтярев предложил снизить тарифы на ЖКУ для жителей Хабаровского края

Он понимает людей, которые не в силах платить по тарифу.

Врио губернатора Хабаровскаого края Михил Дегтярев предложил снизить тарифы на ЖКУ для жителей региона. Это произошло после того как И.о. главы солнечного района Евгений Чаплыгин на совещании по коммунальным вопросам рассказал больших долгах за газ ресурсоснабжающей организации.

Дегтярев подчеркнул, что понимает людей, которые не в силах платить по тарифу, так как он слишком высокий. Он предлагает это исправить.

В 2018 году 72 место из 85 мы заняли по доле расходов населения за услуги ЖКХ Михаил Дегтярев, врио главы Хабаровского края

Снизить тариф он предлагает при помощи федеральных субсидий.

Ранее сторонники Фургала вышли на новую акцию в Хабаровске.

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