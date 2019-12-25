В центре Петербурга день ВДВ отметят без фонтанов

Также в случае массовых купаний в эти выходные дни может быть приостановлена работа и других фонтанов.

Водоканал приостановит работу фонтанов в центре Петербурга 2 и 3 августа. Такое решение было принято в связи с массовыми купаниями в фонтанах, которые так полюбилсь десантникам. Это было необходимо для безопасности горожан.

Фонтаны отключат 2 августа в 9:00 и до 00:00 и также 3 августа с 00:00 по 9:00 в Александровском саду, в сквере у Казанского собора, Эрмитажном садике и Парке 300-летия Петербурга. Купания зачастую приводят к поломке фонтанов, поэтому их было решено в этот праздник не включать.

Также в случае массовых купаний в эти выходные дни может быть приостановлена работа и других фонтанов.

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