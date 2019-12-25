За стройками в Петербурге следят с помощью видеокамер

На данный момент за рабочими наблюдает 56 камер.

В комитете по строительству наблюдают за ходом стройки на социальных объектах с помощью видеокамер. Об этом рассказала пресс-служба ведомства.

Речь идет об объектах, которые включены в Адресную программу. Всего было установлено 56 видеокамер. Они позволяют в круглосуточном режиме следить за строительством школ, детских садов, больниц, поликлиник и других сооружений.

В целом же, несмотря на сложившуюся в стране и в городе ситуацию, связанную с пандемией, мы не сбавляем темпов строительства и планируем сдать все объекты в установленные сроки, сказал Дмитрий Михайлов, первый заместитель председателя Комитета по строительству.

В будущем технологии планируют использовать для того, чтобы повысить безопасность производство работ, выявлять нарушение техники безопасности, реагировать на экстренные случаи.

Ранее видеонаблюдение использовалось только при строительстве проблемных объектов.

В скором времени власти Петербурга планируют урезать бюджет на финансирование Адресной инвестиционной программы.

Фото: Piter.TV