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За стройками в Петербурге следят с помощью видеокамер
Сегодня, 15:19
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nadezhda_sib

За стройками в Петербурге следят с помощью видеокамер

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На данный момент за рабочими наблюдает 56 камер.

В комитете по строительству наблюдают за ходом стройки на социальных объектах с помощью видеокамер. Об этом рассказала пресс-служба ведомства.

Речь идет об объектах, которые включены в Адресную программу. Всего было установлено 56 видеокамер. Они позволяют в круглосуточном режиме следить за строительством школ, детских садов, больниц, поликлиник и других сооружений. 

В целом же, несмотря на сложившуюся в стране и в городе ситуацию, связанную с пандемией, мы не сбавляем темпов строительства и планируем сдать все объекты в установленные сроки, 

сказал Дмитрий Михайлов, первый заместитель председателя Комитета по строительству.

В будущем технологии планируют использовать для того, чтобы повысить безопасность производство работ, выявлять нарушение техники безопасности, реагировать на экстренные случаи. 

Ранее видеонаблюдение использовалось только при строительстве проблемных объектов. 

В скором времени власти Петербурга планируют урезать бюджет на финансирование Адресной инвестиционной программы. 

Фото: Piter.TV 

Теги: видеонаблюдение, комитет по строительству, строительство, стройка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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