За стройками в Петербурге следят с помощью видеокамер

В комитете по строительству наблюдают за ходом стройки на социальных объектах с помощью видеокамер. Об этом рассказала пресс-служба ведомства.
Речь идет об объектах, которые включены в Адресную программу. Всего было установлено 56 видеокамер. Они позволяют в круглосуточном режиме следить за строительством школ, детских садов, больниц, поликлиник и других сооружений.
В целом же, несмотря на сложившуюся в стране и в городе ситуацию, связанную с пандемией, мы не сбавляем темпов строительства и планируем сдать все объекты в установленные сроки,
сказал Дмитрий Михайлов, первый заместитель председателя Комитета по строительству.
В будущем технологии планируют использовать для того, чтобы повысить безопасность производство работ, выявлять нарушение техники безопасности, реагировать на экстренные случаи.
Ранее видеонаблюдение использовалось только при строительстве проблемных объектов.
В скором времени власти Петербурга планируют урезать бюджет на финансирование Адресной инвестиционной программы.
Фото: Piter.TV
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