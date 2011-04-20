В Петербурге свободно 28% коек для коронавирусных больных

За сутки уменьшилось количество свободных коек.

Смольный предоставил перечень показателей эпидемиологической ситуации в Петербурге на 8 сентября. Согласно документу, в Петербурге в коронавирусных больницах свободно 28,50% коечного фонда, накануне – 29,82%.

За сутки в стационары поступили 290 человек (накануне – 178 человек), а выписались 270 человек. В настоящее время в больницах находятся 3 635 человек, из них 364 человека – в реанимации, к ИВЛ подключены 152 человека. Во временном госпитале "Ленэкспо" лежат 168 человек, в "Заре" – 337 пациентов, в обсервации при пансионате "Балтиец" – 28 человек. На амбулаторном лечении с ковидом и пневмониями сейчас находятся 17 731 человек.

Также Петербург оказался на первом месте среди городов России по числу заболевших COVID-19 за сутки – 1430 человек, а накануне заболели 626 человек.

Фото: Piter.tv