В Петербурге свободно 29% коек для коронавирусных больных

На амбулаторном лечении с ковидом и пневмониями сейчас находятся 17 981 человек.

Смольный предоставил перечень показателей эпидемиологической ситуации в Петербурге на 7 сентября. Согласно документу, в Петербурге в коронавирусных больницах свободно 29,82% коечного фонда.

За сутки в стационары поступили 178 человек, а выписались 49 человек. В настоящее время в больницах находятся 3 649 человек, из них 363 человека – в реанимации, к ИВЛ подключены 143 человека. Во временном госпитале "Ленэкспо" лежат 184 человека, в "Заре" – 307 пациентов, в обсервации при пансионате "Балтиец" – 28 человек. На амбулаторном лечении с ковидом и пневмониями сейчас находятся 17 981 человек.

Ранее мы писали, что за последние сутки в Петербурге выявили 626 новых случаев заболевания коронавирусом.

Фото: Piter.tv