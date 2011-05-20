За последние сутки в Петербурге еще 626 человек официально заболели COVID-19

Всего в России 17 тыс. новых случаев.

За последние сутки в Петербурге выявили 626 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщил оперштаб по борьбе с COVID-19. Накануне новых случаев было зарегистрировано 690.

Еще 859 человек выздоровели, 37 человек ушли из жизни. Отметим, что уже не первую неделю статистика заболевших за сутки падает именно после выходных.

Всего в России за сутки зарегистрировали 17 425 случаев заболевания, 17 243 человека были выписаны по выздоровлению, 795 скончались.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге началось тестирование новой вакцины от компании Biocad.

Фото: Piter.TV