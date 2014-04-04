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Петербург оказался на первом месте среди городов России по числу заболевших COVID-19 за сутки
Сегодня, 18:52
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Петербург оказался на первом месте среди городов России по числу заболевших COVID-19 за сутки

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Суточная заболеваемость коронавирусом в Петербурге выросла более чем в два раза.

Петербург оказался на первом месте среди городов России по числу заболевших коронавирусом за сутки – 1430 человек, а накануне заболели 626 человек.  Выздоровело за сутки 963 человека, умерли – 37 человек. Об этом сообщил оперштаб по борьбе с COVID-19.

На втором месте расположилась Москва – 1269 человек, на третьем месте находится Московская область – 673 человека. По всей стране за сутки заболели 18 024 человека. За все время пандемии коронавирус перенесли 7 065 904 человека, в Петербурге – 586 019 человек.

Ранее мы писали, что петербуржец проанализировал всю статистику COVID-19 и заподозрил властей в фальсификациях.

Фото: Piter.tv

Теги: заболеваемость, коронавирус, статистика
Категории: Новости СПб, Коронавирус в Петербурге, Лента новостей,

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