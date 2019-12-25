В Петербурге увековечат память блокадного учителя

В настоящее время рассматривается несколько вариантов размещения будущего памятника.

Стало известно, что на церемонии вручения лучшим педагогам города наград "За гуманизацию школы Санкт-Петербурга" губернатор города Александр Беглов заявил, что в Северной столице будет увековечена память блокадного учителя.

Градоначальник рассказал о таком пожелании учительницы Надежды Васильевны Строгоновой, которую накануне власти города поздравляли со 100-летием, 53 года из которых специалист отдала педагогике. Она отметила, что хотела бы, чтобы в Петербурге появился памятник блокадному учителю.

Она также попросила, чтобы на 6-й Советской улице, где в блокаду работала ее школа, появилась мемориальная доска. Ее просьба была поддержана губернатором накануне. В настоящее время рассматривается несколько вариантов размещения будущего памятника.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге вручены награды "За гуманизацию школы". Обладателями награды стали 100 человек – ими стали учителя, сотрудники сферы дополнительного образования, руководители образовательных учреждений и деятели культурной сферы.

Фото: Piter.tv