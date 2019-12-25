В Петербурге вручены награды "За гуманизацию школы"

Обладателями награды стали 100 человек.

В Юсуповском дворце Санкт-Петербурга в День Учителя, 5 октября, состоялось вручение наград "За гуманизацию школы". Обладателями награды стали 100 человек – ими стали учителя, сотрудники сферы дополнительного образования, руководители образовательных учреждений и деятели культурной сферы.

Нагрудные знаки вручил губернатор города Александр Беглов. Награды "За гуманизацию школы Санкт-Петербурга" и премия вручаются в двух номинациях – "За вклад в развитие воспитания и образования" и "За вклад в развитие художественного и музыкального образования". Размер премии - 50 тысяч рублей.

За почти 30 лет награды были удостоены более 2,5 тысяч человек.

Ранее мы сообщали о том, что правительство Петербурга рассказало о новом соглашении в сфере строительства социальных объектов. Договоренность о взаимодействии в этой сфере достигнута с крупной банковской организацией.

Фото: gov.spb.ru