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Правительство Петербурга рассказало о новом соглашении в сфере строительства социальных объектов
Сегодня, 19:36
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Правительство Петербурга рассказало о новом соглашении в сфере строительства социальных объектов

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Договоренность о взаимодействии в этой сфере достигнута с крупной банковской организацией.

В Смольном состоялась встреча, на которой правительство Петербурга и ПАО "Банк "Санкт-Петербург" подписали соглашение о сотрудничестве.

Губернатор города Александр Беглов заявил, что две структуры будут продолжать взаимодействие. Стороны получили возможность расширить сотрудничество в сфере экономического развития и "улучшения условий жизни горожан", сообщили в Смольном 5 октября.

Председатель правления банка Александр Савельев заявил, что партнерство с городом для организации "крайне важно". Особое внимание в соглашении будет уделяться вопросам финансирования строительства социальных объектов в Петербурге. 

Ранее мы сообщали о том, что губернатор Петербурга проинспектировал ход строительства нового корпуса Городской больницы №33 в Колпинском районе. В ходе рабочего объезда он поручил достроить здание до конца 2020 года.

Фото: gov.spb.ru

Теги: банк, банк санкт-петербург, петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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