На новый корпус Горбольницы №33 выделят еще 2,7 млрд рублей

Ввод нового здания в эксплуатацию запланирован на конец 2020 года.

Губернатор Петербурга Александр Беглов проинспектировал ход строительства нового корпуса Городской больницы №33 в Колпинском районе. В ходе рабочего объезда он поручил достроить здание до конца 2020 года. Об этом пишет пресс-служба Смольного.

В настоящий момент готовность объекта составляет 70%. В здании ведутся отделочные работы, обустраиваются инженерные сети.

На завершение строительства медучреждения из резервного фонда правительства города выделили еще 2,7 млрд рублей, на оснащение – 1,7 млрд рублей.

Новый корпус рассчитан на 276 лечебных коек и 30 коек реанимации. В больнице будут работать отделения сердечно-сосудистой хирургии и нейрохирургии. В случае необходимости новый корпус может быть оперативно перепрофилирован для приема пациентов с коронавирусом.

Ранее мы писали, что Александровская больница переходит на прием пациентов с коронавирусом.

Фото: gov.spb.ru