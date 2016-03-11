Губернатор поздравил петербурженку со 100-летним юбилеем

Надежда Строгонова родилась в Калининской области.

Глава Петербурга поздравил Надежду Строгонову со столетним юбилеем в четверг, 24 сентября. Об этом сообщили в Смольном.

Всю свою жизнь Надежда Васильевна посвятила педагогике. Во время блокады она работала учителем начальных классов, воспитателем в детском доме. Вместе с коллегами смогла спасти 625 ленинградских детей-сирот.

В 1943 году получила медаль "За оборону Ленинграда", а в 1945 была награждена медалью "За доблестный труд в Великой Отечественной войне". Педагогический стаж Надежды Васильевны составляет 53 года.

Оптимизм, бесконечное движение и любовь к своей профессии поделилась советом долголетия Надежда Васильевна.

Во время встречи губернатор поддержал предложение Надежды Васильевны Строгоновой установить мемориальную доску на 6-й Советской улице в память о школе, которая была разрушена бомбой в блокаду. Глава Петербурга поблагодарил долгожительницу за труд, за блокадный подвиг, за верность профессии, вручил памятную серебряную медаль "75-летие полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады", цветы и сертификат на приобретение слухового аппарата.

Ранее мы писали, что 45 петербуржцев отметили 100-летний юбилей в 2020 году.

Фото: gov.spb.ru