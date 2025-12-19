"Невероятный возраст, полный мудрости и опыта": жительница Гатчины отпраздновала 102-летие

Мария Семенова родилась в 1924 году в многодетной семье.

Жительница Гатчины Мария Семенова 12 января отметила 102-й день рождения в кругу самых близких. Руководство города присоединилось к поздравлениям, долгожительницу посетил заместитель главы администрации Гатчинского округа по развитию социальной сферы Павел Иванов. Он выразил уважение и пожелал Марии Семеновой здоровья и внимания родных.

Это невероятный возраст, полный мудрости, стойкости и жизненного опыта! Мария Ивановна – настоящий пример для подражания. Павел Иванов, заместитель главы администрации Гатчинского округа по развитию социальной сферы

Мария Семенова является ветераном Великой Отечественной войны, награждена медалью "За доблестный труд в годы ВОВ 1941-1945 гг". Родившись в 1924 году в многодетной семье, она перенесла немало трудностей в родной деревне Горушка Новгородской области. В год начала войны Марии Ивановне исполнилось 17 лет. Ей пришлось эвакуироваться на Алтай вместе с родными. Там она работала в колхозе на полевых работах и лесозаготовках. Затем тяжело заболела и получила инвалидность в 20 лет. После окончания военных действий активно участвовала в восстановлении родной деревни.

В 1950 году она впервые приехала в Гатчинский район и решила устроить судьбу именно здесь. С 2001 года долгожительница проживает в городе вместе со своей семьёй.

По данным пресс-службы отделения Социального фонда РФ по Петербургу и Ленобласти, в регионе проживают более 240 тыс. человек старше 80 лет. Среди них около 550 россиян старше 100 лет. Известно, что долгожителей больше всего зарегистрировано в Калининском районе Петербурга, а Гатчинский район Ленобласти занимает первое место по количеству таких пенсионеров.

Также мы ранее рассказывали, что с 25 ноября жители Петербурга, отметившие 100-летний юбилей, смогут получить единовременные выплаты в размере 25 000 рублей.

Фото: ВКонтакте / Администрация Гатчинского округа