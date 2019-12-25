В Петербурге утвержден план вакцинации против COVID-19

Обязательную вакцинацию должны пройти медработники.

В воскресенье, 8 ноября, стало известно, что в Северной столице утвердили план вакцинации против коронавируса. Вице-губернатор Дмитрий Лисовец подписал соответствующий проект документа.

Согласно документу, обязательную вакцинацию должны пройти медицинские работники, сотрудники государственных медучреждений и работников частных клиник.

Отмечается, что если у медработника уже есть антитела к Covid-19, вакцинироваться ему будет не нужно.

Ранее мы сообщали о том, что петербургские медики начали использовать вторую партию вакцины от коронавируса.

Фото:Piter.TV